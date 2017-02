Elvan, Aa Editör Masası'na Konuk Oldu: (1)

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de içeren anayasa değişikliğine ilişkin, "Kesinlikle bu, ülkenin üniter yapısına zarar verecek bir durum değildir. Anayasamızdaki temel ilkeler bellidir. Bilakis ülkemizin üniter yapısını daha da güçlendirecektir ve her zaman güçlü hükümetler bu ülkeyi yönetecektir." dedi.



Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Elvan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de içeren anayasa değişikliğine ilişkin referandum sürecine yönelik AK Parti'nin hazırlıklarının hangi aşamada olduğunun sorulması üzerine, anayasa değişikliğine yönelik yapılacak kampanya çerçevesinde AK Parti Genel Merkezinde bir strateji grubunun oluşturulduğunu, ilgili çalışmaların yapıldığını söyledi.



İlerleyen günlerde kendilerinin de sahaya ineceklerini, milletle buluşacaklarını anlatan Elvan, bu kampanyayı başarılı bir şekilde yürüteceklerini inandıklarını ifade etti.



Elvan, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın önemli bir süreçten geçtiğini, çok hızlı değişim ve dönüşümün yaşandığı, karışıklıkların belirsizliklerin arttığını belirterek, böyle bir dönemde güçlü bir liderliğin son derece önemli olduğunu vurguladı. Elvan, "Eğer güçlü bir lidere sahipseniz, liderlik müesseseniz güçlü ve hızlı bir şekilde çalışıyorsa, o ülkenin başarılı olacağına inanıyorum." dedi.



Mevcut sisteme bakıldığında, iki başlı bir sistemin söz konusu olduğunu dile getiren Elvan, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için hızlı karar alma süreçlerinin mutlaka işletilmesi, yürütmenin son derece hızlı ve dünyadaki gelişmelere ayak uyduran bir yapıda hareket etmesi gerektiğini kaydetti.



Elvan, "İşte bu yeni sistem özellikle bu yürütme boyutu itibarıyla bunu sağlayacak, bu iki başlılık tamamıyla ortadan kalkacak ve güçlü bir liderlik müessesi ortaya çıkacak ve karar alma süreçlerinin çok daha hızlı yaşandığı bir süreci izleyeceğiz." şeklinde konuştu.



-"Parlamenter sistemin Türkiye'de sağlıklı çalıştığını söylemek çok doğru değil"



Anayasa değişikliği ile ilgili 3 temel konunun konuşulduğunu anlatan Elvan, şöyle devam etti:



"Birincisi, Meclis, Meclisin yetkileri. İkincisi yasama, yürütme ve yargı. Yasamayla yürütme arasında, yürütmeyle yargı arasında baktığımız zaman belirgin bir ayrımın söz konusu olduğunu görüyoruz. Çok sık bir şekilde 'tek liderlik geliyor, işte bir kişi tek başına tüm ülkeyi yürütecek, tek başına kararlar verecek' şekilde değişik açıklamalar yapılıyor. Bu aslında hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Mevcut duruma bakalım, yüzde 20 ile TBMM'ye giren bir parti pekala hükümet kurabilir, geçmişte bu yaşandı, bir ülkenin başbakanı olabilir. Yeni sistemde ne olacak? Hükümeti kuracak kişi veya parti yüzde 50'nin üzerinde oy almış olmak zorunda. Mevcut yapıda bu yok. Bunun ötesinde yasama boyutu itibarıyla şu anda hükümet, kanun tasarısını hazırlayıp TBMM'ye sunuyor. TBMM'den de bu yasa tasarıları geçiyor, yani iktidar çoğunlukta olduğu için çok rahat şekilde geçebiliyor. Parlamenter sistemin aslında Türkiye'de sağlıklı çalıştığını söylemek çok doğru bir yaklaşım değil. Yeni sistemde bizzat Meclis, kendisi kanun yapma yetkisine sahip, özellikle yürütmenin yasamaya, kanun tasarısı teklif edemeyeceği bir durum söz konusu. Yani kanunlar, milletvekillerinin teklifiyle Mecliste yapılacak. Bugünkü durumunda hükümetin kanun tasarısı teklif etme yetkisi var ama bu yetki tamamıyla ortadan kaldırılıyor, Başkanlık kararnamesi geliyor. Bu başkanlık kararnamesi de kanunun üzerinde bir kararname değil, yürütmenin daha sağlıklı işletilmesi açısından ortaya konmuş olan bir yaklaşım."



Elvan, dolayısıyla Meclisin bir anlamda hem yasama faaliyetlerini hem de hükümetin denetim faaliyetlerini yürüteceğini ifade etti.



Mevcut durumda cumhurbaşkanının yapmış olduğu iş ve eylemden dolayı herhangi bir şekilde sorumluluk sahibi olmadığını, hükümetin, başbakanın bundan sorumlu olduğunu anlatan Elvan, anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanının yürütme itibarıyla her şeyden sorumlu ve hesap verebilir bir yapıda olacağını bildirdi.



"Türkiye'nin önünü açacak"



Elvan, "Ben anayasa değişikliğinin gerçekten Türkiye'nin önünü açacağını, 2023 hedeflerimize çok daha rahat ulaşabileceğimize ve Türkiye'nin çok daha dinamik bir süreci yaşayacağına inanıyorum. Şu da konuşuluyor, 'ülkenin üniter yapısına bu zarar verir mi?' Kesinlikle bu, ülkenin üniter yapısına zarar verecek bir durum değildir. Anayasamızdaki temel ilkeler bellidir. Bilakis ülkemizin üniter yapısını daha da güçlendirecektir ve her zaman güçlü hükümetler bu ülkeyi yönetecektir." değerlendirmesinde bulundu.



Güçlü bir AK Parti iktidarı ile Türkiye'nin çok şeyler yaptığına, Cumhuriyet'in ilk yıllarından sonra ilk kez büyük ölçekli altyapı yatırımları hamlesinin AK Parti hükümetleri ile başladığına işaret eden Elvan, "Yani güçlü bir hükümetseniz, karar alma süreçleriniz daha hızlı oluyor ve büyük ölçekli yatırımlara çok rahat bir şekilde girebiliyorsunuz." dedi.



Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne hükümetlerin ortalama ömrünün 16 ay olduğuna dikkati çeken Elvan, "Bu 1,5 yıl bile olmayan bu süreçte bir hükümet ne yapabilir? Bakan, başbakan koltuğuna oturur, hazırlıklarını bile 1 yıllık süreçte anca yapabilir. Dolaysıyla bizim son derece istikrarlı, sağlıklı bir yapıda ülkeyi 2023 hedeflerine götürmemiz gerekiyor."şeklinde konuştu.



Kalkınma Bakanlığı olarak 2035 yılına ilişkin yeni hedefler ortaya koyma yönünde çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Elvan, Türkiye'nin daha güçlü olabilmesi, birliğini beraberliğini daha da güçlendirebilmesi açısından anayasa değişikliğini çok önemsediğini, milletin de bu yönde destek vereceğine inandığını söyledi.



Kamuoyunda çok değişik anketler yapıldığını kendilerinin ise işlerine baktığını kaydeden Elvan, illerde, ilçelerde, köylerde millete, anayasa değişikliğinin neler getireceğini, ne tür kazanımlar ortaya koyacağını anlatacaklarını söyledi. Elvan, "Daha önceki seçimlerde olduğu gibi bu referandum sürecinde de bunları milletimizle paylaşacağız, milletimizin de bize teveccüh edeceğini ve bu yönde karar alacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



