İngiliz Şarkıcı Elton John'a, Ölümcül Etkiye Sahip Bakteri Bulaştı
İngiliz şarkıcı Elton John, Güney Amerika turnesinde ölümcül etkiye sahip bir bakteri kaptı. Bu nedenle de turneyi yarıda keserek ülkesine döndü.
Dünyada sevilen bir isim olan İngiliz şarkıcı Elton John'a Güney Amerika turnesinde, ölümcül bakteri bulaştı. John, turneyi tarıda kesti.
TEDAVİ İÇİN ÜLKESİNE DÖNDÜ
John'un menajeri, Güney Amerika turnesinin sonunda kaptığı bakteri nedeniyle iki gün yoğun bakımda tutulan John'un, tedavi için İngiltere'ye dönmek zorunda kaldığını söyledi. İngiliz şarkıcının gelecek 2 hafta boyunca ABD'de vermesi planlanan 9 konserinin iptal edildiği de belirtildi.
70 YAŞINDAKİ ŞARKICI 3 HAZİRAN'DA KONSERLERE DEVAM EDECEK
Elton John'un kaptığı bakterinin niteliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmezken, 70 yaşındaki şarkıcının 3 Haziran'dan sonra sahnelere döneceği ifade edildi. "Sir" unvanına sahip İngiliz şarkıcı, dünya çapında 200 milyonu bulan albüm satışıyla popüler müzik tarihinin önde gelen isimleri arasında yer alıyor.