Elsa Ankara Xmas Kokteyli

ELSA Ankara Avrupa Hukuk Ogrenciler Dernegi olarak duzenledigimiz, erken yilbasi partimizin biletleri 35 TL'dir. Konseptimiz, kirmizidir. Yani tum konuklarimizin uzerlerinde kirmizi bir kiyafet ile gelmesi gerekmektedir. Etkinlik gunu kapida bilet satisi olacaktir. Kapida nakit alimlarda fiyat degismeyip 35TL olmakla beraber, kredi karti kullanildiginda 40TL'dir. Bu fiyata bir yerli icki ve bir de shot dahildir.



Etkinligimiz Berber Club Ankara'da gerceklesecektir. 22.30'da kapilarin acilmasi ile partimiz 23.00'da baslayacaktir.