Elon Musk'ın Çılgın Tünel Projesinin Detayları Gün Yüzüne Çıkmaya Başladı

Bir süre önce tünel kazma işine gireceğini açıklayan Elon Musk'un, bu konuda nasıl bir teknoloji geliştireceği merak konusu olmuştu.



Resmi Twitter hesabından bir sondaj şirketi kuracağını açıklayan Musk, bu sondaj şirketinin trafik sorununu çözebilecek bir tünel projesine bağlanacağını ifade etmişti.



Hatta kısa bir süre önce Musk'ın söz ettiği devasa tünelleri açacak makinenin görselinin sızdırıldığı iddiası gündeme gelmişti.



Bu konuda The Boring Company isimli yeni şirketi ile boy gösterecek olan Musk'ın söz konusu projesinin şimdi de konsept videosu ortaya çıktı. Konsept videosuna göre; sokaklarda, caddelerde bulunacak platformlara aracınızı park edeceksiniz. Ardından, şekil ve işlev itibariyle kendi de bir araba olan platform, aracınızı yer altında bulunan tünellere indirerek tünelde yolculuk etmenizi sağlarken siz de hiçbir şey kullanmadan yolun keyfini çıkarabileceksiniz.