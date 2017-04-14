Elon Musk: "Gidin Ford Hissesi Alın!"

Elon Musk, Tesla yönetim kurulunda değişiklik talep eden yatırımcılara sert çıktı: Gidin Ford hissesi alın!



Elektrikli otomotiv üreticisi Tesla'nın yönetim kuruluna kendisiyle bağlantısı olmayan, bağımsız 2 üye alınmasını isteyen bir grup yatırımcı karşısında Elon Musk, Twitter hesabından yanıt verdi.



Musk, Reuters haber ajansında grup tarafından kaleme alınan mektupla ilgili habere yanıt verdi. Musk, "Bu yatırımcı grubu Ford hissesi almalı. Onların yönetimi inanılmaz." dedi.



Makalede, "grup dinamiklerindeki olası işlevsizliklere karşı kontrol sağlanması" için yeni, bağımsız yöneticilere ihtiyaç duyulduğu belirtiliyordu.



Ford ailesi Tesla üzerindeki kontrolünü, farklı sınıftaki bir hisse sahipliği sayesinde etkili bir şekilde sürdürüyor. Son zamanlarda çokça eleştirilen bu yapı nedeniyle, hisseler aileye oylamada yüzde 40 oranında güç sağlıyor.



Musk'ın Ford'a attığı bu taşın, geçtiğimiz hafta şirketin piyasa değerinin Ford'u aşmasından sonra gelmesi manidar karşılandı. Ayrıca Tesla, bir süreliğine de olsa ABD içerisindeki en değerli otomobil üretici olan GM'yi de geçmeyi başarmıştı.



Musk, zaten Tesla yönetim kuruluna bağımsız üyeler alınacağını söylediğini, duyurunun yakında yapılacağını fakat bunun yatırımcı grupla bir ilgisinin olmadığını da sözlerine ekledi.



Yatırımcı grup ise Tesla yöneticilerinin her sene yeniden seçilmesini istiyor.