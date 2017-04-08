Elmas Lojistik "İzinli Alıcı Belgesi"ni Aldı

Elmas Grup Lojistik A.Ş. uluslararası piyasada tercih sebebi olan ve rekabet gücünü arttıran 'Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEÖ) - İzinli Gönderici' belgelerinin ikinci etabı olan "İzinli Alıcı Belgesini" Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü V. Nihat Kınık'ın elinden aldı. Ülkemizin 2023 yılı ihracat hedefleri doğrultusunda, ticaret erbabının uluslararası piyasalarda daha çok tercih edilmesi ile rekabet gücünün arttırılarak, ihracatımızın desteklenmesine katkı sağlanması amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 2013 yılında Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (AEO authorized economic operator) süreci başlatmasının ardından her iki belgeyi alan Ege Bölgesi'ndeki tek firma olurken Türkiye genelinde de bu belgeye sahip 3. şirket Elmas Grup Lojistik A.Ş. oldu.

Ortak transit rejimine tabi eşyaya ve transit rejimine tabi eşyayı ve transit refakat belgesini varış idaresine sunmaksızın eşyayı kendi tesislerinde veya belirlenmiş bir başka yerde teslim almayı isteyen kişilere izinli alıcı statüsünde verilen "İzinli Alıcı Belgesi"nin uluslararası rekabet gücünü arttıracağını söyleyen Elmas Grup Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Elmasoğlu, "Uluslararası piyasada çok ciddi rakiplerimiz var. Bu belge bizim rekabet gücümüzü artırırken aynı zamanda tercih sebebi olmamızı sağlayacak" dedi.

İzinli Gönderici ve İzinli Alıcı belgeleriyle artık bir Türk şirketi olarak uluslararası rekabette yabancı firmalarla daha farklı rekabet koşullarını oluşturabileceklerini dile getiren Elmasoğlu, "Bu belge bizim için çok önemli, sadece Avrupa değil Avrupa dışında da dokunacağımız yerler var. Rekabet gücümüzü artıracak olan bu belgelere sahip olmaktan gerçekten çok onurluyuz" diye konuştu.

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü V. Nihat Kınık ise, "Bu tip standartlaşmış kurumsallaşmış firma ve tesislerin artması ülkemiz için kazanımdır. Sizlerde bu işleri mevzuat gereği daha sıkı takip edeceksiniz" dedi.