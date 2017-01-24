Elmalıda, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Açıldı

Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı açıldı.



Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu'nda yapılan Senato Toplantısında alınan karar ve Yükseköğretim Kurulu'nun onayı ile açılan Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı, Batı Akdeniz Bölgesinin uzman sivil savunma ve itfaiyeci ihtiyacını karşılayacak.



Elmalı MYO Müdürü Yard. Doç. Dr. Halil Demir, Batı Akdeniz Bölgesinin uzman ihtiyacını karşılamak üzere Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programının açılmasının uygun görüldüğünü belirtti.



Elmalı'nın hem ormancılık hem de eski evleri açısından önemli bir yerleşim yeri olduğuna dikkati çeken Demir, şunları söyledi:



"Bunun yanında yakın bölge içerisindeki ormanların ve diğer tarihi-kültürel eserlerin korunması büyük önem arz ediyor. Bu açıdan bakıldığında uzman sivil savunma ve itfaiyeci ihtiyacının karşılanması gerekiyordu. İlçemiz Kaymakamı ve Belediye Başkanı başta olmak üzere yetkililerle yapılan görüşmelerde de bu açığın doldurulmasının önemli olduğu vurgulandı. Elmalı'da Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Ünal başkanlığında toplanan senatoda alınan karar gereği adı geçen programın açılması kararı YÖK'e ulaştırıldı. Bu talep de uygun görüldü. Açılan programın öğretim elemanı eksikliklerinin hızlıca tamamlanıp öğrenci alımına başlanılması planlanmakta."