Elmalı'da Çocuk Hastalar Artık Hastaneden Korkmayacak

Antalya Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Elmalı Devlet Hastanesinde çocukların hastane ve doktor korkularını yenmesi için çocuk servisine oyun parkı yapıldı.



Elmalı Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından çocuk hastalar için hastaneyi eğlenceli ve renkli bir yer haline getirmek için çocuk servisinin olduğu kata çocuk oyun parkı yapılarak, servis yenilendi.



Yapılan çalışmayla çocuk hastaların hastane, doktor, hemşire gibi korkularını ve endişelerini engellemek, onları rahatlatmak, rehabilite etmek ve tedavi sürecinde eğlenceli zaman geçirebilmeleri amaçlandı.



Elmalı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Burak Emre Demir, yaptığı açıklamada, yapılan çalışmanın olumlu sonuçlarını kısa sürede gördüklerini belirterek şunları söyledi:



"Yaptığımız çocuk parkıyla hastalık ve tedavi sürecinde doktorun muayene etmesinden korkan, bu süreçte huzursuz olan çocukları neşelendirerek, eğlenceli vakit geçirmelerine sağladık.



Tedavi süresince oyunlar oynayacakları, rahatça dolaşabilecekleri, kitap okuyabilecekleri ortamlar yaratarak çocukların gözünde hastaneyi eğlenceli ve keyifli bir yer haline getirdik. Bu sayede de çocuklarımızın anılarında gülümseten doktor ağabey, oyun oynatan hemşire abla olarak yer almayı amaçladık."