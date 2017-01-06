Elmalı Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı

Elmalı Belediye Meclisi, ocak ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Ümit Öztekin başkanlığında gerçekleştirildi.



Toplantıda konuşan Öztekin, ilçede trafik yoğunluğu yaşandığını, buna bağlı olarak da zaman zaman sıkıntılar olduğunu söyledi. İlçenin en önemli ve en büyük caddesinin Hükümet Caddesi olduğunu ifade eden Öztekin, "Bu caddede bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Hepimizin yaşadığı sıkıntılar malum. Bu caddenin tek yön olmasını görüşlerinize sunuyorum." dedi.



Yapılan oylamada Hükümet Caddesi'nin tek yön olması kararı, toplantıya katılan meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.