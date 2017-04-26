Elma Bahçesinde "Dumanlı" Gece Nöbeti

BİLAL KAHYAOGLU - Kastamonu'da çiftçiler, elma ağaçlarını zirai dona karşı korumak için saman yakarak sabaha kadar nöbet tutuyor.



Saman balyalarını gündüzden elma bahçelerinin çeşitli yerlerine bırakan çiftçiler, gece saatlerinde samanları yakmak için bahçeye geliyor. Saman dumanının bahçeye dağılmasıyla soğuklardan ürünleri korumaya çalışan çiftçiler, sabah saatlerine kadar nöbetleşe bekliyor.



Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, saman yakmanın meyveleri korumak için önemli bir yöntem olduğunu belirtti.



Saman yakarken dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Butur, şunları söyledi:



"Samanı biraz ıslatıyoruz. Samanı ıslatmazsak hemen yanar. Dolayısıyla duman daha az olur. Bu yöntemle duman çıkararak meyveleri korumaya çalıyoruz. Duman, koruyucu yöntemlerden bir tanesi. Ateşi korladıktan sonra üzerine samanı döküyoruz. Bu önemli ve kolay bir yöntem. Bahar aylarında bir iki gece soğuk oluyor. Bu soğuk günlerde bu şekilde önlem alınarak korunabilir."



Fidanların şu anda soğuk havalar nedeniyle risk altında olduğunu dile getiren Butur, "Fidan seçiminin çok iyi yapılması gerekiyor. Dondan etkilenmemesi için geç uyanan fidanlarımız var. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor." dedi.



Elma bahçelerinde sabaha kadar nöbet



Yürekveren köyünde çiftçilik yapan Ahmet Kayaoğlu ise Kastamonu'da son günlerde zirai don tehlikesi olduğunu belirtti.



Bu nedenle elma ağaçlarını soğuktan korumak için gündüz saatlerinde samanları bahçelere getirdiklerini belirten Kayaoğlu, şunları kaydetti:



"Nisan ayının sonlarına geldik. Hala hava şartları kış mevsimini anımsatıyor. Hava sıcaklıkları eksi 6 dereceye kadar düşüyor. Bu nedenle elma ağaçlarımız ve diğer meyvelerimiz donun etkisi altında. Biz de bu nedenle samanları getirdik. Bu samanı yakıp dumanıyla don tehlikesini atlatmaya çalışıyoruz. Geçim kaynağımız elma. Bunları satıp evimize kazanç sağlıyoruz. Nöbetimiz sabaha kadar sürecek."



Bahçesinde yaklaşık 600 meyve ağacı olduğunu vurgulayan Hasan Kahyaoğlu ise "Geçtiğimiz yıl da don nedeniyle elmalarımız zarar gördü. Bu nedenle elmalarımızı korumak için bahçelere geldik. Samanı ıslatarak yakıyoruz. Islatmadığımız takdirde hemen yanıyor. Bunda önemli olan duman çıkmasını sağlamak." dedi.



Çiftçilerden Hayrettin Karahasan da komşularına yardım ettiğini söyledi. Meyve ağaçlarının dibinde saman yaktıklarını kaydeden Karahasan, "Sabaha kadar yardım edeceğim. Nöbet tutacağız." diye konuştu.