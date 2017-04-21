Türkiye'nin en önemli elma üretim merkezi olan sakin şehir Eğirdir'de ekonomisinin can damarı olan elma ağaçları çiçek açtı. Gölün havasından dolayı aroması ve lezzeti bakımından dünyada en kaliteli elma üretiminin yapıldığı Cittaslow (Sakin Şehir) kenti Eğirdir'de elma ağaçlarının açtığı çiçekler meyve rekoltesinin de habercisi olarak biliniyor.



1950'li yıllarda Halil Üstün tarafından Eğirdir bağlarına dikilen ve bugüne kadar çoğalarak ve geliştirilerek üretimi yapılan elma, 2016 yılında üreticinin yüzünü güldürmüştü. Ortadoğu ülkelerine ihracatla güzel bir sezon geçiren elma üreticileri, elma ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte önümüzdeki sezonun da Allah'tan birşey mani olmazsa güzel bir üretim gerçekleşeceğini ifade ettiler.



Türkiye'de üretilen her 4 elmadan birinin Eğirdir'de yetiştiğini belirten Belediye Başkanı Ömer Şengöl, "Kalite, lezzet ve aroması ile dünyada en kaliteli elma ilçemizde yetişiyor. Bunu biz iddia etmiyoruz, üniversitelerin Ziraat Fakültesi hocaları ve bu iş üzerine ihtisas yapmış bilim adamlarının yaptığı araştırmalar sonucu gösteriyor. İlçemizde üretilen elmanın, uygun iklim şartları, toprak yapısı ve rakımı nedeniyle Türkiye'deki muadillerinden ayrılıyor. Bu nedenle Isparta'da yetişen elma iç ve dış piyasada en çok tercih edilen elma çeşitlerinin başında geliyor. Bahar aylarının gelmesiyle de elma ağaçlarımız çeşidine göre çiçek açmaya başladı. Çiçeklerinin renkleriyle ayrı bir görsel oluşturan elma ağaçları, eşi benzeri olmayan Allah'ın elinin boş vaktinde yarattığı ilçemize ayrı bir güzellik kattı." dedi. - ISPARTA