Elleri Kınalı Izciler Çanakkale'ye Uğurlandı

Aksaray'dan Çanakkale'ye kamp kurmaya giden izciler için kına yakma töreni düzenlendi.



Aksaray Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Türkiye İzcilik Federasyonu Aksaray İl Temsilciliği ve Aksaray Kültür Çevre Koruma Derneği (AKÇED) işbirliğinde, Çanakkale'ye gidecek izciler için kına yakma töreni düzenlendi.



15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda izciler ve ailelerinin katıldığı törende, dua edilerek 45 izciye aileleri tarafından kına yakıldı.



Türkiye İzcilik Federasyonu Aksaray Temsilcisi Adem Güreşçi yaptığı açıklamada, Türkiye İzcilik Federasyonunun düzenlediği faaliyetin, gençlere ve izcilere milli bilinç kazandırmak amacıyla yapıldığını söyledi.



25 Nisan'ın 57. Alay Günü olduğunu ifade eden Güreşçi, "Biz bu günde izcilerle birlikte Çonkbayırında büyük yürüyüşümüzü yapacağız. 57. Alay Karargah Merkezinde kamp kuracağız. 1 hafta boyunca izcilerimiz Çanakkale ruhunu yaşayacaklar. 1915'de Çanakkale'de bıraktığımız ruhu, yeniden yaşamak için çeşitli faaliyetler gerçekleştireceğiz." diye konuştu.



Konuşmanın ardından izcilerin ellerine kınaları aileleri tarafından yakıldı.



Marşlar eşliğinde hareket eden izciler aileleri ile vedalaşarak Çanakkale'ye uğurlandı.