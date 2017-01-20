Eller Semaya Şehitler İçin Açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Şehitleri Anma Programı Manisa'nın Selendi ilçesinde de gerçekleştirildi.



Selendi İlçe Müftülüğü tarafından Cuma Namazı öncesi tüm şehitler için mevlit-i şerif okuttu. Yeni tadilattan geçirilen Hatuniye Camiinde Cuma Namazı öncesi yapılan Mevlit'i Şerif programına İlçe Müftüsü Ramazan Arba, İmam hatipler ve vatandaşlar katıldı.



Müftü Ramazan Arba yaptığı açıklamada, "Ülkemizin birliği, dirliği ve beraberliği için en değerli varlıkları olan sınır tanımaksızın aşkı vatan sevgisiyle dolu olurken canlarını feda ederek şehit düşen polis, asker ve sivil vatandaşlarımız ruhlarını şad etmek, hatırlarını yad etmek, geride bıraktıkları yakınlarına karşı görevlerimizi yerine getirmek için bugün Cuma Namazı öncesi şehitleri anma programı çerçevesinde tüm şehitlerimiz için Mevlit-i şerif okuyup dualar yaptık namaz sonrası da lokma hayrı gerçekleştirdik." dedi. - MANİSA