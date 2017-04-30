Eller 477'nci Kez Şifalı Mesir Macunu Kapmak İçin Uzandı
MANİSA'da bu yıl 477'ncisi düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nde 6 ton şifalı mesir macunu Sultan Cami'nin kubbe ve minarelerinden halka saçıldı.
MANİSA'da bu yıl 477'ncisi düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nde 6 ton şifalı mesir macunu Sultan Cami'nin kubbe ve minarelerinden halka saçıldı. Ellerini havaya kaldıran binlerce kişi, şifalı macunlardan kapmak için birbiriyle yarıştı, şemsiyeler macunlardan alabilmek için ters çevrildi.
UNESCO'nun Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne giren 477'nci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin özlemle beklenen saçım töreni renkli kortej yürüyüşü ile başladı. Korteje, Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Tur Yıldız Biçer, Mazlum Nurlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda ülkenin büyükelçisi, yabancı ülkelerin delegasyonları, Arnavutluk, Polonya, Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ukrayna, Hindistan, Sırbistan, Bulgaristan, Litvanya, Kırgızistan halk dansları ekipleri katıldı.
Manisa Belediyesi mehter takımı eşliğinde harekete geçen kortejde Manisa'da yetişen temsili Osmanlı padişahları ve şehzadeler büyük ilgi çekti. Temsili Hafsa Sultan'ı televizyon programcısı Cansu Canan Özgen, temsili Merkez Efendi'yi de tiyatro ve sinema oyuncusu Gaffur Uzuner canlandırdı. Protokol ve çok sayıda kişi, Hükümet Konağı önünden Sultan Camisi'ne kadar yürüdü. Kortej sırasında protokol üyeleri vatandaşları selamladı.
ŞEMSİYELER TERS DÖNDÜ
Şifalı mesir macunlarından kapmak için binlerce kişi, Sultan Camisi çevresine akın etti. Protokol üyeleri Sultan Cami'den halkı selamladı. Hafsa Sultanı canlandıran televizyon sunucusu Cansu Canan Özgen'in, temsili Merkez Efendi'ye mesir macunu saçılması için berat verdi. Berat töreninin ardından Hafsa Sultan, Merkez Efendi ve protokol üyeleri hep birlikte şifalı macunları Sultan Camisi kubbe ve külliyeleri ile çevredeki binalardan saçtı. Yarım saat içinde 6 ton mesir macunu 43 noktadan vatandaşlara atıldı. Saçılan mesir macunlarından kapmak isteyen bazı vatandaşlar, şemsiyeleri ters çevirdi. Bazıları da aydınlatma direklerine çıkarak şemsiyelerini açıp mesir macunu kapmaya çalıştı. Şifalı macunlardan kapmaya çalışanlar izdihama neden oldu. 112 Acil Servis ekipleri de, alanda saçım sırasında fenalaşan ve ezilme tehlikeli yaşayanlara müdahale etti. Mesir saçım töreninde Manisa'nın anı sıra İzmir, Çanakkale, Aydın ve Denizli'den gelen toplam 2 bin 500 polis ve 450 özel güvenlik görev yaptı. Ayrıca bu yıl festivalde havadan da güvenlik önlemi alındı. Polis helikopteri kortej ve saçım töreni boyunca alan üzerinde uçuş yaptı.
- Manisa