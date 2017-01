Elite Zexer Bedevi Kavimini Mercek Altına Aldı: 'Kum Fırtınası'

Güney İsrail'de yaşayan iki Bedevi kadının hikayesini anlatan Kum Fırtınası'nda başrolleri Lamis Ammar, Ruba Blal ve Hitham Omari üstleniyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise senaryoyu da kaleme alan Elite Zexer oturuyor.



Euronews muhabiri Fred Ponsard yönetmen Elite Zexer, filmin ilk gösteriminde bir araya geldi. Elite Zexer Bedevi bir oyuncu kadrosuna sahip olmamasının nedenlerini sıraladı:



"Bedevi kadınlardan oluşan bir oyuncu kadrosu seçemedim çünkü oldukça muhafazakar bir yapıya sahipler. Örneğin Bedevi bir kadının fotoğrafı çekilirse sadece kendisi ya da çok yakın ailesi görebilir. Bu konuyu en başından beri bildiğimden Filistinlilere giderek onlara kültür hakkında bildiğim her şeyi anlattım. Dili öğrenmelerini sağladım, çünkü aynı dili farklı lehçelerle konuşuyorlar. Bu açıdan oyuncu kadromuz İsrail ve dışından toplandı."



Kum Fırtınası isimli filmde ne kahraman var ne de kötü adam. Film kocasının kendine yaşça genç bir kuma getirmesinin acısını yaşayan Jalila'yı ve kızı Layla'nın gizli sevgilisinin ifşa olmasından dolayı yaşadığı problemlerini anlatıyor. İki kadının hayattan beklentileri ise birbirine taban tabana zıt…



Yönetmen Elite Zexer filmin konusunu şu sözlerle özetledi:



"Layla, babasının vasiyetini değiştirmeye çalışan bir kız olarak filmde de büyüyor ve aslında kendisinin pek bir şey yapamayacağını anlıyor. Başlangıçta, istediğim her şeyi yapabileceğimi düşünen babasının yardımından emin olan kız sonraları babanın da sınırları olduğunu anlıyor ve isteklerini kendisinin elde etmesi gerektiğinin farkına varıyor. Her şeyi düzene sokacak bir sihirli babanın olmadığını keşfediyor."



Layla genç bir Filistinliye aşık oluyor ancak töreler gereği evlenmeleri imkansız… Bu konuda amansız bir savaş vermeye hazırlanan genç kızın ise kaybedeceği kuşkusuz.Anne kız kendi içlerinde hayal kırıklığına uğramışken ve aileleri dağılırken nasıl bir hayat yaşamak istediklerini belirleyip bunun için mücadele vermek zorunda kalıyor.



Elite Zexer Bedevi kavimlerinde yaşanan değişim hakkında ümidini koruduğunu belirtti ve: "Tanıştığım Bedevi kavimi şu anda oldukça büyük bir değişim içinde. Geleneklerine sevgiyle bağlı olmalarına karşın daha modern bir dünyaya kapılarını açıyorlar. Erkekler ve kadınlar bu tartışmaların içindeki yerini alıyor. Açıkça tartışılan değerlerle örf ve adetleri kaybetmeden, kültürlerinden ödün vermeden geleceğin nasıl şekilleneceğini anlamaya çalışıyorlar. Bunun cevabını bilmiyorum, kimse bilemez. Filmimin sonunda benim de vermek istediğim mesaj şuydu: 'Bu gelecek nesil ve dünyanın deterministik olup olmadığını veya değişeceğini bilmiyorum' demek istedim" diye konuştu.



Kum Fırtınası dünya genelinde bir çok film festivaline katılarak adını duyurdu. Son olarak Sundance Film Festivali'nde Jüri Ödülü'ne layık görülen yapım eleştirmenlerden tam not aldı. İsrail'in Akademi Ödülleri Ophris'te En İyi Film, En İyi Yönetmen dahil bir çok ödül kazandı.



Gepost: 31 januari 2017