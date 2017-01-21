Elite World'den Gazetecilere Anlamlı Gece

Elite World Van Hotel, ulusal ve yerel medya mensupları için bir gece düzenledi.



Van'ın beş yıldızlı otellerinden Elite World Van Hotel, '10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü' kapsamında kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Otelde düzenlenen gecede bir konuşma yapan Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, amaçlarının gazetecileri kısa süreliğine de olsa yoğun iş tempolarından biraz uzaklaştırmak ve moral vermek olduğunu söyledi. 10 Ocak'ta yapmayı planladıkları gecenin hem otelin hem de gazetecilerin yoğun iş tempolarından dolayı gecikmeli yaptıklarını ifade eden Aksoy, "Kamuoyunu zamanında ve doğru bilgilendirmesi amacıyla gecesini gündüzüne katan gazetecilere ufakta olsa bir moral vermek, onları yoğun iş tempolarından uzaklaştırmak ve onları bir araya getirmek amacıyla böyle bir gece düzenledik. Ben katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyor, bu kutsal mesleği ifa eden tüm gazetecilerin gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.



Canlı müziğin okunduğu gecede gazeteciler bol bol sohbet edip, gecenin tadını çıkardı. Meslektaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden gazeteciler, böyle anlamlı bir gece düzenledikleri için Elite World Van Hotel yetkililerine teşekkür ettiler.



Geceye, Otel Banket Müdürü Gülgün Demirci, Muhasebe Müdürü Mehmet Tamince, otel yöneticileri ve gazeteciler katıldı. - VAN