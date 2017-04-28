Elitaş'tan Teşekkür Ziyareti

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "16 Nisan halk oylamasından sonra artık millet aracı kullanarak değil doğrudan doğruya hükumeti seçerek Türkiye'nin idare sistemini belirlemiş oldu." dedi.



İlçelere teşekkür ziyaretlerinde bulunan Elitaş, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol'u makamında ziyaret etti.



Elitaş, burada yaptığı konuşmada, İncesu'nun halk oylaması sonuçlarına göre en başarılı ilçelerden biri olduğunu belirterek emeği geçen tüm teşkilat üyelerine teşekkür etti.



İncesu'da çıkan 'evet' oylarının Cumhurbaşkanlığı ve 1 Kasım seçimlerinde alınan oyları katlayarak geçtiğini belirten Elitaş, şunları kaydetti:



"İncesu verdiği destekle 51.4'ün oluşmasında büyük katkı sağlamıştır. Değerli ilçe başkanımızı, belediye başkanımızı bu gayretli çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Yerelde oyların belirli bir oranda artırmasının unsurlardan birisi teşkilatların ve belediyenin uyumlu çalışmasından kaynaklanıyor. Alınan bu sonuçlar belediyenin halka yaptığı hizmetlerin hangi noktada olduğunun da göstergesi. AK Parti'nin en önemli güçlerinden biri de kadınlar. Kampanya döneminde kadın kolları tüm Türkiye'de çalışma olarak büyük bir başarı gösterdiler. AK Parti'ye oy verenlerin yüzde 52'si kadın, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de oy verenlerin yüzde 52'sinden fazlası kadın, onları da buradan tebrik ediyorum."



Belediyenin ardından AK Parti İncesu İlçe Başkanlığını ziyaret eden Elitaş, burada partililere bir araya geldi.



16 Nisan halk oylamasında büyük başarı gösteren Kayseri teşkilatlarına teşekkür etmek üzere ilçe ziyaretlerine başladıklarını ifade eden Elitaş, "Bu süreçte gerçekten büyük gayret gösterdik, emek verdik. Türkiye'nin makus talihini düzeltmek, geçmişteki yaşadığımız karanlıkları ortadan kaldırabilmek için 16 Nisan tarihinde yavrularımıza aydınlık bir Türkiye bırakabilmek için üzerimize düşen gayreti gösterdik." diye konuştu.



Bu değişiklik sürecine katkı sağlayan herkese teşekkür eden Elitaş, şöyle devam etti:



"Sonuçta yüzde yüzde 50'nin üzerinde bir oy alıp Cumhurbaşkanlığı sistemini ve hükumeti doğrudan doğruya halk tarafından seçilmesi tarzını anayasa değişikliği ile hayata geçmesini sağlamaktı, Bunu da gerçekleştirdik. 16 Nisan halk oylamasından sonra artık millet aracı kullanarak değil doğrudan doğruya hükumeti seçerek Türkiye'nin idare sistemini belirlemiş oldu. Aynı gün milletvekillerini seçerek seçtiği hükumeti denetleme organını seçme imkanı elde etmiş oldu. Bu konuda katkı sağlayan tüm değerli kardeşlerime ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İncesu halk oylamasında 70,39 'evet' yönünde tercih kullanarak Türkiye'de başarılı ilçeler arasında. Gerçekten tebrik ediyoruz. Bu sadece AK Parti'nin hazırlamış olduğun bir değişiklik değildi, iki partinin işbirliğiyle hayata geçirildi. Buna katkı sağlayan tüm sağ duyulu vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."



AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden de, İncesu teşkilatına teşekkür ederek burada gösterilen başarının kendilerine de olumlu yansıdığını söyledi.



1 Kasım seçimlerinden sonra İncesu'nun 16 Nisan'da oy oranını 9.14 puan artırdığını belirten Özden, "Bu bizim için önemli. Bunlar hep çalışmalarımızın, birlik beraberliğimizin eseri. Sonuca baktığımızda İncesu'da yaptığımız çalışlar kendisini göstermiş durumda." ifadelerini kullandı.