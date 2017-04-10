Elitaş'tan, Referandum Tıraşı

EKONOMİ eski Bakanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 16 Nisan referandum çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği bir berber dükkanında, makası eline alarak, bir müşteriyi tıraş etti.



AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, Talas İlçesi Mevlana Mahallesi esnafı ziyaret ederek, 16 Nisan'da yapılacak referandum da 'Evet' oyu istedi. Ziyaretlerde sorunlarını dinleyen hem de pazar günü yapılacak referandum da 'Evet' için destek isteyen Elitaş, bir kuaförde bir müşteriyi tıraş etti. Elitaş, "Referandum çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de Talas Mevlana Mahallesi esnafımızı ziyaret ediyoruz. Kayseri'nin her yerinde olduğu gibi burada da büyük bir oranın bizleri desteklediğini ve oyunun 'Evet' olduğunu gördük. Bu da bizleri son derece memnun etti. İnşallah Kayseri her zaman olduğu gibi Ankara'nın ve Türkiye'nin siyasi gücünü omuzlayan ve pozitif yönde davranan tavrını 'Evet'lerle bir kez daha gösterecektir. Büyük bir oranla inşallah 'Evet'i Kayseri'de çıkartacağımıza inanıyoruz" dedi.



- Kayseri