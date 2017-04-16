- Elitaş oyunu kullandı

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş:

"Yönetim sistemi ile ilgili tartışma nihayete erecek"



KAYSERİ - AK Parti Grup Başkanvekili ve Ekonomi eski Bakanı Mustafa Elitaş, oyunu kullandı.

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında oyunu kullanacağı TED Koleji'ne gelen Elitaş, vatandaşlarla selamlaştı. Daha sonra sandık başına giden Elitaş, 'hayırlı olsun' dilekleriyle oyunu kullandı. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bugün 94 yıllık Cumhuriyet tarihinin en önemli günlerinden birini yaşıyoruz. Bugün yönetim sistemiyle ilgili uzun yıllardır ortaya çıkan tartışmaya nihayet verecek bir referandum var. 'Evet' dediğimiz takdirde sürekli bir istikrarı, milletin seçtiği bir hükumetin ve parlamentonun daha doğrusu yasama ve yürütmenin birbirinden net bir şekilde kesin olarak ayrıldığı bir sürece girmiş olacağız. Türkiye geçmişteki yaşadıklarını, engellemeleri, kısıtlamaları bundan sonraki yıllarda inşallah yaşamayacak. Muhasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmek için koşar adımlarla, Türkiye'nin bekası ve geleceği için 'Evet' çıkacağı yönünde bir kanaatimiz var" diye konuştu.

Elitaş, referandum a katılımın yoğun olacağı tahmininde de bulundu.

(TB-SK)