Elitaş: CHP Sahada Kaybettiğini Masada Kazanma Gayretinde

EKONOMİ eski Bakanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP'nin referandum sonuçlarına itiraz etmesiyle ilgili olarak, "CHP sahada kaybettiğini, masada kazanmak için gayret gösteriyor" dedi.



AK Parti Kayseri İl Başkanlığında gündemi değerlendiren Mustafa Elitaş, CHP'nin referandum sonuçlarına itiraz etmesiyle ilgili olarak, "16 Nisan'da Türkiye'nin en önemli anayasa değişikliklerinden birini gerçekleştirmiş olduk. Bundan önceki dönemde hükümetler aracılı bir sistemle seçiliyor, vatandaş önce parlamentoyu seçiyor. Cumhurbaşkanı da bu parlamento içinde Başbakan ve Bakanlar Kurulunu tayin ediyordu. Şimdi doğrudan Türk milleti kendisi seçecek. CHP sahada kaybettiğini, masada kazanmak için gayret gösteriyor. Bütün girişimleri nafile. CHP sanki 48,6'nın tek temsilcisiymiş gibi hareket etme gayretinde. Bu hareket yüzde 51,4'ü incittiği gibi yüzde 48,6'lık kesimi de rahatsız etmektedir. Umuyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi iç çekişmelerinin genel başkanlık adaylığı sürecindeki kavgaların yansımasını milli iradenin tecellisi konusunda rahatsız edici boyutlara çıkmasını engelleyebilir diye düşünüyorum. Hem Anayasa Mahkemesi bu konuda kararını verdi hem de Yüksek Seçim Kurulu net bir şekilde ifade etti. Anayasamıza göre seçimlerle ilgili tek söz sahibi Yüksek Seçim Kurulu'dur. Yüksek Seçim Kurulu da gerekçeli kararını dün açıkladı. Seçim sonuçları resmi gazetede yayınlanarak kesinleşmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.



Referandum sonuçlarının kesinleşmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda partiye üye olacağını belirten Elitaş, "Cumhurbaşkanımızın artık kurucusu olduğu partisine dönmesine engel kalmadı. Bizim için kurucu genel başkanımızın partimize gelmesi büyük bir şereftir. Başbakanımız zaten Cumhurbaşkanımızı partiye davet etmişti. Cumhurbaşkanımız da bir televizyon programında 'Partime üye olup, hasreti ortadan kaldıracağım' diye açıklama yaptı. İnşallah önümüzdeki hafta bu hasret bitecek. Önümüzdeki günlerde genel başkanımız olağanüstü kongreyi toplamak için çağrı yapacaktır. O çağrıyla kongremizin tarihi netleşmiş olacaktır. Bu tarihin de 21 Mayıs olma ihtimali yüksektir. Hasret, 21 Mayıs'ta bitiyor deme imkanımız mevcut" diye konuştu.



Türkiye'nin Sincar'a yaptığı operasyon sonrası ABD tarafından yapılan açıklamayı da değerlendiren Elitaş, "PKK ve uzantısı PYD bizim için terör örgütüdür. 911 kilometrelik sınırımızda Türkiye'nin menfaatlerine karşı, Türkiye'nin bekası ile ilgili yapılanmalara hiçbir zaman müsaade etmeyeceğimizi ifade etmiştik. Dost ve müttefik olduğuna inandığımız Amerika'nın, Türkiye'nin dış tehlikelere karşı haklı müdafaasını terörist unsurlarla birlikte olarak değil, müttefik olduğu ülkeyle birlikte hareket etmesinin doğru olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. - Kayseri