Elindeki Av Tüfeği Ateş Alan Kişi Eşini Vurdu

Niğde'de bir kişi elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu eşini yaraladı.



Edinilen bilgiye göre, İlhanlı Mahallesi 92. Sokak'ta ikamet eden C.Y'nin elindeki av tüfeği ateş aldı.



Bu sırada C.Y.'nin 21 yaşındaki eşi B.Y. karın boşluğundan vurularak, yaralandı.



Eşini aracıyla Niğde'deki özel bir hastaneye götüren C.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.



B.Y. ise ilk müdahalenin ardından Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.