Elinde uzun namlulu silah bulunan şahıs emniyeti alarma geçirdi

Şehir merkezinde kaleşnikof silahla apartmana giren şahıs köy korucusu çıktı



ADIYAMAN - Adıyaman'da, elinde kaleşnikof silah bulunan bir şahıs, polis ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kayalık Mahallesi 2. Çevre Yolu üzerinde elinde kaleşnikof silahla apartmana bir şahsın girdiği ihbarını alan polis ekipleri, kısa sürede harekete geçti. Olay yerine Özel Harekat Şube Müdürlüğü Ekipleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ihbar edilen şahsın girdiği apartmanı tespit ederek ellerinde uzun namlulu silah ve tabancalarla binanın merdivenlerini ve çatı kısmını didik didik aradı. Yapılan aramalarda çatılarda kimseyle rastlanılmayınca polis ekipleri bu defa binada bulunan bütün dairelerin kapılarını tek tek çalmaya başladı. Yapılan çalışmalar ve araştırmalar kapsamında binada A.O., isimli bir köy korucusunun ikamet ettiği görevden yeni geldiği anlaşıldı. İhbar edilen şahsın korucusu çıkması mahalle ve apartman sakinlerinin rahat bir nefes almasını sağladı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.