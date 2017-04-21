Elinde Türk Bayrağı Olan Yaşlı Teyzeye Ateş Etti"

Darbe girişimi gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğüne yapılan saldırının kilit isimlerinden eski tabur komutanı Yarbay Ejder Yıldırım'ın, darbecilere engel olmaya çalışan vatandaşlara ateş ettiği ortaya çıktı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 216'sı tutuklu 268 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, darbe girişimi gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğüne yapılan saldırının kilit isimlerinden eski tabur komutanı Yarbay Ejder Yıldırım'ın eylemlerine yer verildi.



Buna göre, 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki 3. Mekanize Piyade Taburu bünyesinde Ejder Yıldırım tarafından hazırlanan personel ve zırhlı araçların, Akköprü ve Ankara Emniyet Müdürlüğü bölgelerini kontrol altına alıp ele geçirmekle görevlendirildikleri belirlendi.



İddianamede, eski tabur komutanı Yıldırım'ın sevk ve idaresinde Ankara Emniyet Müdürlüğü önü ve civarına yaklaşan konvoyun yolunun TOMA'larla kesildiği aktarıldı.



Yıldırım'ın, gerek telefon bağlantısıyla gerekse "Türkiyem" isimli WhatsApp grubuna attığı mesajlarla Ankara Emniyet Müdürlüğüne hava saldırısı gerçekleştirilmesini talep ettiği kaydedilen iddianamede, Yıldırım'ın talimatıyla polislere ve darbeye karşı koymak için olay yerine gelen vatandaşlara doğru yakın mesafeden, öldürücü nitelikte silahlarla yoğun şekilde ateş açıldığı belirtildi.



İddianamede ifadesine yer verilen, olay tarihinde 28. Mekanize Tugayında askerlik yapan er Şahin Kara, darbe girişimi gecesi saat 21.30 sıralarında alarm verildigˆini ve herkesin tam tec¸hizatlı ve silahlı olarak ic¸tima alanında toplanması gerektigˆinin so¨ylendiğini, ic¸tima sonrası garajlar bo¨lgesine gittiklerini, herkesin araçlara binmesinin emredildiğini anlattı.



"Genelkurmay'a ve emniyete tero¨ristler saldırmıs¸"



Kendisinin zırhlı personel taşıyıcıya (ZPT) bindiğini, araçta bir astegˆmen, bir uzman çavus¸ ile erlerin bulunduğunu ifade eden Kara, hareket etmeden önce garajlar bo¨lgesine gelen şüpheli Ejder Yıldırım'ın, "Genelkurmay'a ve emniyete tero¨ristler saldırmıs¸, gu¨venligˆini sagˆlamak ic¸in polislere yardıma gidiyoruz." dediğini aktardı.



Kara, bo¨lu¨klerinin Yıldırım'ın emriyle hareket ettiğini, C¸igˆiltepe yolundan Ankamall Ko¨pru¨su¨ u¨zerine kadar geldiklerini, ko¨pru¨ u¨zerindeyken Yıldırım'ın, aracından silahıyla inerek etrafta toplanan sivillere kızdığını ve "Gidin buradan, yol kapalı, durmayın burada, geri do¨nu¨n." dediğini kaydetti.



Buradan Ankara Emniyet Müdürlüğüne doğru hareket ettiklerini, emniyetin o¨nu¨nde duran TOMA'larla karşılaştıklarını, araçlardan rütbelilerin indiğini belirten Kara, yaşananları şöyle anlattı:



"Ellerindeki silahlarla o¨nce havaya, sonra TOMA'lara ates¸ ettiler. TOMA'da delik olus¸tugˆunu go¨rdu¨m. Sonra Ejder Yıldırım, 'Uc¸aksavar kullanın.' talimatı verdi. Ejder Yıldırım'ın aracı TOMA'ları itekleyerek yolu ac¸tı. Digˆer ZPT'ler de pes¸inden Ankara Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nu¨n ana giris¸inin o¨nu¨ne gelip kendi etrafında do¨nerek emniyet giris¸ nizamiyesini hedef alarak durdu. Ejder Yıldırım, kapıdaki polislere 'Teslim olun, c¸ekilin, biz ic¸eriye girecegˆiz.' diye bagˆırdı. Polislerle bagˆrıs¸ma sesleri duydum, silahlarıyla ates¸ ettiler. Nizamiyede sivil giyimli, polis oldugˆunu du¨s¸u¨ndu¨gˆu¨m bir kis¸inin vurularak yere du¨s¸tu¨gˆu¨nu¨ go¨rdu¨m. Havaya da ates¸ ediyorlardı. Ankamall Ko¨pru¨su¨'ne geldik. Bir su¨re orada bekledik. Tekrar emniyete dogˆru hareket ettik. 30-40 metre sonra durduk. Halk gelmeye bas¸ladı.



Arac¸lar yerinden hareket edemiyordu. Bunun u¨zerine şüpheli Ali Görmez silahını vatandas¸a dogˆru tutarak, 'Gidin buradan, dagˆılın.' diye bagˆırıyordu. Ejder Yıldırım'ın aracı bulundugˆu yerden geri do¨ndü. Yıldırım'ın, elinde Türk bayragˆı bulunan yas¸lı bir teyzeye ates¸ ettigˆini, teyzenin yere du¨s¸tu¨gˆu¨nu¨ go¨rdu¨m. Ali Görmez'in de halk kalabalıgˆının oldugˆu tarafa yere nis¸an alarak ates¸ ettigˆini go¨rdu¨m. Bes¸ dakika gec¸meden uc¸aklar emniyet binasına bomba attı, c¸ok bu¨yu¨k bir ses c¸ıktı."