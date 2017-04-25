Elif ve Berna Arasında Buzlar Eriyor Mu?

Barakada oturup dertleşen Elif ve Berna, bundan böyle Survivor'da kimsenin kimseye alınmaması gerektiğini söyledi.
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