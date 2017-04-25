Elif ve Berna Arasında Buzlar Eriyor Mu?

Barakada oturup dertleşen Elif ve Berna, bundan böyle Survivor'da kimsenin kimseye alınmaması gerektiğini söyledi.

Barakada oturup dertleşen Elif ve Berna, bundan böyle Survivor'da kimsenin kimseye alınmaması gerektiğini söyledi.

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