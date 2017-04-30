Elif İdiz

Elif İdiz, 30 Nisan'da Mask Live Music Club sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

Elif İdiz

Elif İdiz, 30 Nisan'da Mask Live Music Club sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.

"Biz tüm gerçekliğimizle paylaşacağız şarkılarımızı, sohbetlerimizi, benliklerimizi.

Cem İdiz şarkılarıyla başlayan bir öz-keşif yolculuğudur bu."

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Mask Live Music Club

Mekan Adresi : Bekar Sokak

Başlangıç Saati : 30.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 23: 45: 00

Kategori : Elif İdiz

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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