Elif İdiz, 30 Nisan'da Mask Live Music Club sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.



"Biz tüm gerçekliğimizle paylaşacağız şarkılarımızı, sohbetlerimizi, benliklerimizi.



Cem İdiz şarkılarıyla başlayan bir öz-keşif yolculuğudur bu."



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Mask Live Music Club



Mekan Adresi : Bekar Sokak



Başlangıç Saati : 30.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Elif İdiz



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır