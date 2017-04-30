Elif İdiz
Elif İdiz, 30 Nisan'da Mask Live Music Club sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.
Elif İdiz, 30 Nisan'da Mask Live Music Club sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor.
"Biz tüm gerçekliğimizle paylaşacağız şarkılarımızı, sohbetlerimizi, benliklerimizi.
Cem İdiz şarkılarıyla başlayan bir öz-keşif yolculuğudur bu."
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Mask Live Music Club
Mekan Adresi : Bekar Sokak
Başlangıç Saati : 30.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 23: 45: 00
Kategori : Elif İdiz
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io