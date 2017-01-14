Eli Bıçaklı Gaspçı Tutuklandı

Çerkezköy'de, bir markete giren ve kadın kasiyerden bıçak zoruyla 350 lira gasp eden 17 yaşındaki E.M.D., jandarma tarafından kısa sürede yakalandı.



Olay, Kızılpınar Mahallesi Bahar Caddesi üzerindeki kurumsal bir markette meydana geldi. Markete giren ve direk kasaya giden E.M.D., o sırada bir başka müşteri ile ilgilenen kasiyer Tuğçe Kartal'a ekmek bıçağını gösterdi ve kasadaki paraları vermesini istedi.



Korkudan bayıldı



Korkuya kapılan Tuğçe Kartal ise, kasadaki 350 lirayı verdi. Ardından E.M.D. marketten çıkarken, kasiyer ise baygınlık geçirdi.



Marketteki müşteriler ise durumu hemen jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, E.M.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Akli dengesinin bozuk olduğu iddia edilen 17 yaşındaki eli bıçaklı çocuğun, gasp ettiği 350 lira ise markete geri teslim edildi. Dün öğlen saatlerinde hakim karşısına çıkarılan E.M.D., tutuklanarak çocuk cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ