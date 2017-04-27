Elfed Şehit Aileleri İçin Moral Gecesi Düzenledi
Elazığ Dernekleri Federasyonunca (ELFED), İçişleri Bakanlığının desteğiyle şehit ailelerine yönelik moral gecesi etkinliği gerçekleştirildi.
Elazığ Dernekleri Federasyonunca (ELFED), İçişleri Bakanlığının desteğiyle şehit ailelerine yönelik moral gecesi etkinliği gerçekleştirildi.
"Yalnız değilsiniz, birlikte varız" projesi kapsamında Elazığlı 41 şehidin 100 yakınına, 5 gün boyunca İstanbul ve Çanakkale turu yaptırıldı.
Etkinliğin son gününde Akgün Otel'de düzenlenen ve moderatörlüğünü Şebnem Kısaparmak'ın yaptığı etkinliğe, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Ömer Serdar, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, oyuncular Oktay Kaynarca, Engin Altan Düzyatan, Kenan Çoban ile İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen Fethi Sekin'in babası Zeki Sekin ve kız kardeşi Fikriye Sekin de katıldı.
Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Mehmet Ağar, herkesin gücünü ortaya koyması neticesinde Türkiye'yi çok güzel günlere, el birliğiyle ulaştıracaklarını belirterek, "Bu süreçte tabii canlarını vererek, ailelerini geride bırakarak nefes almamızı sağlayan şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, onların yakınlarına sonsuz sabırlar diliyoruz. Günü geldiğinde, ihtiyaç olduğunda aynı göreve hazır olduğumuzu da ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.
Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu da kentin en belirgin özelliğini, Elazığlı vatandaşların vatan ve millet sevdalısı olması şeklinde açıkladı.
Zorluoğlu, ELFED ile Elazığ Valiliğinin iş birliği içerisinde çok önemli çalışmalar yaptığını, kentin sanatına, kültürüne, sosyal hayatına çok önemli katkılarda bulunulduğunu vurguladı.
ELFED Genel Başkanı Faik Çimenli de, cennet vatanı kanlarıyla vatan etmiş binlerce, yüz binlerce şehidin olduğunu vurgulayarak, "Vatan bölünmesin, bayrak inmesin, ezan susmasın diyerek canlarını feda eden şehitlerimizi unutmayacağız ve de unutturmayacağız." şeklinde konuştu.
Zeki Sekin de, etkinliğin düzenlenmesinde emeğe geçenlere, şehit aileleri adına teşekkür etti.
Konuşmaların ardından şehit ailelerine plaket takdim edildi. Zeki Sekin ile Fikriye Sekin'e plaketi Elazığ Valisi Zorluoğlu ile oyuncu Oktay Kaynarca verdi.
Plaket takdiminin ardından, sanatçı Fatih Kısaparmak "Bu adam benim babam" şarkısını Zeki Sekin'e sarılarak söyledi.