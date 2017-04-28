Eleştirel Yayın Yapan Gazetecilere Hollanda'da Engelleme

Hollanda'da son seçimlerden birinci çıkan Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisinin (VVD) Genel Başkanı Henry Keizer, hakkındaki usulsüzlük iddialarına cevap vermek için yaptığı basın toplantısına, eleştirel yayın yapan gazetecilerin katılmasına izin vermedi.



Keizer, bir cenaze şirketini satın alması ile ilgili usulsüzlük iddialarına karşı kendisini savunmak için basın toplantısı düzenledi. Ancak VVD Genel Başkanı Keizer, kendisine yönelik eleştirel yayın yapan iki ayrı basın kuruluşunun toplantıya girmesine izin vermedi.



Lahey'deki cenaze kurumunun ana ofisinde düzenlenen toplantı öncesi, Follow The Money (FTM) ve PowNed muhabirleri, Keizer'in cenaze şirketini şaibeli bir şekilde satın aldığını iddia eden haber yapmışlardı. Keizer'in de bu haberler yüzünden iki kuruluşun muhabirlerine izin vermediği belirtildi.



Hollanda medyasına göre Keizer, söz konusu şirketin aynı zamanda yöneticisi olduğu için 31 milyon avroluk değeri olan şirketi 12,5 milyon avroya üzerine aldı.



Toplantıya alınmamasına tepki gösteren FTM muhabiri, "Bu Hollanda için utanç verici bir durum." dedi.



Telegraaf gazetesine göre Keizer, basın toplantısında yaptığı açıklamada şirketin alımı ile alakalı iddiaları reddederek görevinden istifa etmeyeceğini söyledi.



Hollanda'da geçen ay yapılan seçimlerde VVD, başbakan adayı olarak Mark Rutte ile seçime girmiş ve 150 sandalyeli parlamentoda 33 milletvekili kazanarak birinci olmuştu. VVD, 4 partili olması beklenen koalisyon hükümeti için meclise giren diğer partiler ile görüşmelerini sürdürüyor.