Eleşkirtli Çiftçilere Sertifika Töreni

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Eleşkirt Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu'nda "Sığırlarda Yetiştirme Hastalıkları Eğitimi" verilen çiftçiler için sertifika töreni düzenlendi.



Zeliha Oruç Konferans salonunda gerçekleştirilen törene, Ağrı Vali Yardımcısı Ejder Demir, Eleşkirt Cumhuriyet Savcısı Hasan Kurgan, Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı, AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Ünal, Eleşkirtli çiftçiler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Ünal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulunda Ağrı'da tarım ve hayvancılığın daha verimli hale gelebilmesi için çiftçi eğitimlerine önem verildiğini belirtti.



Eleşkirt'teki tüm kurumlardan destek aldıklarını söyleyen Ünal, "Verilen eğitimlerin kurumlar arası iş birliğiyle ortaya çıktı. Eleşkirt Kaymakamlığının, Eleşkirt Belediyesinin, İl Özel İdaresi ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DAP) çok önemli desteklerini gördük. DAP'ın bize olan desteği 1 milyon liraya ulaştı. Bizden desteklerini esirgemeyen kurum ve yöneticilerine huzurlarınızda teşekkür ederim." diye konuştu.



Program, eğitimi başarıyla tamamlayan çiftçilere sertifikalarının verilmesinin ardından sona erdi.