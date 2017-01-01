Eleşkirt'te Yangın Tatbikatı

Eleşkirt İlçe Emniyet Müdürlüğünde yangın tatbikatı yapıldı.



Tatbikat öncesinde emniyet personeline yangın esnasında neler yapabilecekleri anlatıldı.



Daha sonra itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine yangın ve yaralı ihbarı yapıldı.



Tatbikatta senaryo gereği yangın meydan gelirken, yangında binada mahsur kalan görevliler kurtarıldı.



İlçe Emniyet Amiri Hayrettin Aslan olası bir yangın durumuna karşı hazırlık için böyle bir tatbikat yaptıklarını söyledi.



Emniyet personelinin yangına karşı bilinçli olduğunu aktaran Aslan, tatbikata iştirak eden Eleşkirt Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 personeline de teşekkür etti.