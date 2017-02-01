Eleşkirt'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Gökmen Aslan idaresindeki 06 AZ 9318 plakalı otomobil ile sürücüsünün öğrenilemeyen 65 LC 299 plakalı otomobil Yücekapı beldesi yolunda çarpıştı.



Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, araçlarda bulunan Süleyman Arslan (67) ile Yaprak Torun (19) yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eleşkirt Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi.