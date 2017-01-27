Eleşkirt'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

AĞRI - (AA) Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ağrı-Erzurum karayolu Eleşkirt Sarıcan Deresi mevkiinde, kar yağışı ve tipi nedeni ile kayganlaşan yolda seyreden Çetin Aslan idaresindeki 34 AF 7744 Plakalı otomobil ile kimliği belirlenemeyen 04 D 650 plakalı araç çarpıştı. Çarpışma sonucu sürücülerden Çetin Aslan yaralandı.



Kazada yaralanan Aslan, Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.