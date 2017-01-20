Eleşkirt'te Karne Sevinci

AĞRI (İHA) – Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde karnelerini alan öğrenciler, 15 günlük tatile çıktılar.



Cengiz Topel Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından Kaymakam Recep Öztürk tarafından öğrencilere karneleri dağıtıldı.



Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt da katıldı. - AĞRI