Eleşkirt Tahir Beldesinde Modern Mezbahane Temeli Atıldı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine bağlı Tahir beldesinde mezbahane temel atma töreni yapıldı.



Yüz metrekare alanda projelendirilen altı Mezbahane üstü kasap ve berber olacak şekilde yapılacak olan binanın temeli Tahir Belde başkanı Cemal Seferoğulları tarafından atıldı.



Başkan Seferoğulları burada yaptığı açıklamada, "Eğer iş olmasa ben rahat edemiyorum.Gece gündüz çalışıyorum.13 -14 senedir belediye başkanıyım. Çalışıyorum ve çalışmaya devam edeceğim. Şu an temelini attığım yer 100 metrekare alanda altı mezbahane üstü de kasap ve berber dükkanı olacak. Sadece burası değil birkaç gün sonra bayan taziye evininin de temelini atacağım. Ben böyle anlatarak gezerek yaptığım işler bitmez." dedi.



Temel atma sırasında çevredeki vatandaşlara yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi veren başkan Seferoğulları "Eğer ben çalışmasan rahat edemiyorum. Halk bana oy verdi ve bana bizim için çalışacaksın dedi. Bana yüzde 89,7 oy çıktı ve ben bunun hakkını vereceğim.2004 ten beridir çalışıyorum. Durmak yok yola devam "dedi. - AĞRI