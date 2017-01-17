Eleşkirt Kaymakamı Öztürk Görevine Başladı

AĞRI (İHA) – Ağrı'nın Eleşkirt Kaymakamı Recep Öztürk görevine başladı.



Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı, Yücekapı Belde Belediye Başkanı İlhami Zeyrek, AK Parti Eleşkirt İlçe Başkanı Aytekin Arslan, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Naim Tekin, ilçeye yeni atanan Kaymakam Recep Öztürk'e 'hoş geldin' ziyaretinde bulundular. Ziyarette konuşan Kaymakam Öztürk, bütün kamu çalışanlarının görevi vatandaşa hizmet noktasında elinden gelenin en iyisini yapmak olduğunu ifade ederek, "Ülkemiz konum itibariyle dünyanın merkezi sayılabilecek bir yerde olması münasebetiyle düşmanı çok olan bir devlettir. Allah'ın izniyle bizim birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece, umudunu bize bağlayan Müslüman ülkelere güven düşmana korku salacağız. Eleşkirt özelinde ilçeye ne yapabilirim anlamında görevli arkadaşlardan brifing alıp ya Allah diyerek hizmete başlayacağız. 15 yıllık kamu deneyimim var. Halkla el ele verip daha güzel bir Eleşkirt'i hep beraber inşa edeceğiz" dedi. - AĞRI