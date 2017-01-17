Eleşkirt Kaymakamı Öztürk Görevine Başladı

Eleşkirt Kaymakamı Abdulkadir Okay'ın Muş Vali Yardımcılığı görevine tayin olmasıyla boşalan yerine atanan Kaymakam Recep Öztürk göreve başladı.



İlçede yeni görevine başlayan Kaymakam Öztürk, ülkenin her tarafının ayrı bir güzel olduğunu belirterek, Eleşkirt'te görev yapmak için büyük bir zevkle çalışacağını söyledi.



Karaman nüfusuna kayıtlı olan Öztürk, evli ve bir çocuk babası.