Eleşkirt'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 99. Yıl Dönümü

Eleşkirt ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.



Eleşkirt Kaymakamlığı önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı



Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda devam eden törende konuşan Eleşkirt Belediye Başkan Yardımcısı Dadaş Sarı, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde görevleri sırasında yaşanan elim kazada yaşamını yitiren şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.



Başkan Sarı, ülke topraklarının kolay kazanılmadığını belirterek, "Birlik ve beraberlik ruhuyla bütünleşmeliyiz. Güzel bir yaşam için herkesin elinden geleni yapması gerekiyor." dedi.



Konuşmanın ardından program, şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterileri ile son buldu.



Törene, Eleşkirt Kaymakamı Recep Öztürk, Eleşkirt Belediye Başkanı Sebahattin Sarı, Cumhuriyet Savcısı Hasan Kurgan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Büyükhan, AK Parti İlçe Başkanı Aytekin Arslan, kurum amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.