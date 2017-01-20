Eleşkirt'de Karne Töreni

Eleşkirt ilçesinde 10 bin 200 öğrenci karne aldı.



Cengiztopel İlköğretim Okulu öğrencilerine karnelerini Eleşkirt Kaymakamı Recep Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt verdi.



Cengiztopel İlkokulu konferans salonundaki karne töreninde, yapılan slayt gösterimin ardından Kaymakam Öztürk, öğrencileri tebrik ederek karnelerini dağıttı.



Öztürk, öğrenciler ile bir süre sohbet ettikten sonra okuldan ayrıldı.