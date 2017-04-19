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Eleme Adayları Son Sözlerini Söyledi...
Eleme Adayları Son Sözlerini Söyledi...
Survivor 2017'de eleme adayı olan isimler konseyde söz aldı.
19 Nisan 2017 Çarşamba 01:06
Survivor 2017'de eleme adayı olan isimler konseyde söz aldı...
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