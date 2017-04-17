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Eleme Adayları Neler Söyledi?
Eleme Adayları Neler Söyledi?
Ada konseyinde eleme adayı olan yarışmacılar açıklamalarda bulundular.
17 Nisan 2017 Pazartesi 00:17
Ada konseyinde eleme adayı olan yarışmacılar açıklamalarda bulundular.
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