Elektronik Sigara Mağduru Konuştu Açıklaması

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sigarayı bırakmak için kullandığı elektronik sigaranın pilinin patlaması nedeniyle yaralanan vatandaş "Herkese ders olsun" dedi.



Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Kadir Uslu'nun, sigarayı bırakmak için aldığı elektronik sigara cebindeyken patlamıştı. Patlama anı ise oto ekspertizliği yapan Uslu'nun iş yerindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilmişti.



"İzlensin, görülsün ve bilinsin. Bunlar tehlikeli şeyler"



İş yerinde çalıştığı sırada cebindeki elektronik sigarası patlayan 28 yaşındaki Uslu, "Olay bu ortamda oldu. Elektronik sigara elimdeydi zaten daha ağzıma almadan bir ses gürültü koptu ondan sonra apar topar kendimi yere attım. O sırada zaten arkadaşlarımla bir kaçışma oldu. Fazla bir yara bere almadık ama kıyafetlerimiz, ortamda biraz sıkıntı oldu. Korktuk ve biraz trajikomik bir olay oldu. Bence herkese ders olsun. İzlensin, görülsün ve bilinsin. Bunlar tehlikeli şeyler. Evet sigaradan daha az tehlikeli deniliyor ama ne kadar daha az zararlı onu bilemiyoruz. Onun içinde bir daha kullanmayacağım ve sigarayı da zaten bıraktım. Yani herkese ders olsun. Zararsız bir şey değilmiş onu da görmüş olduk. Daha büyük bir şey de olabilirdi. Canımıza da zarar gelebilirdi. Şükürler olsun verilmiş sadakamız varmış ve bunu da atlattık" diye konuştu. - TEKİRDAĞ