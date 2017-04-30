Elektronik Sigara Kanser Yapar mı? Patlar mı?

Elektronik sigaranın ne olduğunu artık pek çoğumuz biliyor. Bilmeyenler için kısaca açıklayacak olursak içerisine konulan sıvıyı buhar haline getiren cihazdır. Bu cihaz batarya ve atomizer (buharlaştırıcı) adında iki parçadan oluşmaktadır. Bataryadan gelen enerjiyi buharlaştırıcı-atomizer ısıya dönüştürür ve içerisindeki sıvıyı buhar haline getirir. Buharı ağız yolu ile teneffüs ederek sıvının içerisindeki aroma nikotin ile birlikte boğaz vurumunu hissetmeye çalışırız.

Elektronik Sigaralar Kanser Yapar mı

Tabi bu sorunun yanıtını bulmak için uzun yıllar gözlem deney ve çalışmalar yapmak gerekmektedir. Kısa vadede yapılan çalışmalar elektronik sigaraların sigaralara göre yüzde 98 daha az zararlı olduğunu ortaya koymaktadır. Türkçe yayınlanan şuradaki BBC belgeselini e-sigara kullanan herkesin şu linki tıklayarak izlemesini tavsiye ederiz.

Elektronik Sigaralar Patlar Mı?

Tabi ki patlar, yanlış kullanılan kalitesiz e-sigaralar insanlara zarar verebilmektedir. Bu ürünler arasında cep telefonları, tabletler, ütüler, televizyonlar yada tost makineleri olabilmektedir. Kaliteli bir markanın ürününü kullanım şartlarına uygun olarak kullandığımızda bir elektronik sigara nın patlama ihitmali cep telefonunuzun patlama ihtimali aynıdır.

Elektronik Sigara Likitler Zehirler Mi?

Elektronik sigara likitlerin sizi zehirleyebilmesi için yanlış maddeler ile yada yanlış bir ortamda üretilmiş olması gerekmektedir. Gliserin tabanlı bu ürünler aroma ve nikotin ile birlikte sigara hissiyatını yakalamanıza olanak sağlar. Bu noktada laboratuvar ortamında kaliteli gliserin aroma ve nikotinden ürünleri tercih ederseniz sorunla karşılaşma ihtimaliniz yok denecek kadar azalır. Eyvap ürünler ve kalitesiz maddeler ile ev ortamında üretilmiş e-likitlerden uzak durunuz. Nikotin oranı yüksek ürünleri başlangıçta tercih etmeyiniz. Baş dönmesi, terleme yada mide bulantısı gibi nikotin çarpması belirtilerini yaşayabilirsiniz.

Özenmeyin!

Hayatında sigara yada elektronik sigara kullanmamış bir kimsenin ne koşulda olursa olsun e-sigaraya özenmemesi ve kullanmaması gerekir. Sonuçta içerisinde nikotin bulunan bu ürün her ne kadar sigara ile kıyaslandığında çok zararsız olsa da temiz hava solumak her zaman iyi ve güzel olanıdır. Sigarasız sağlıklı günler dilerim.