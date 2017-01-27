Elektronik Sigara Cebinde Patladı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iş yerinde oturan kişinin cebindeki elektronik sigaranın patlama anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi'nde esnaflık yapan Kadir Uslu, sigarayı bırakmak amacıyla elektronik sigara aldı. Önceki gün iş yerinde oturduğu sırada Uslu'nun cebindeki elektronik sigara patladı.



Patlama nedeniyle üzerindeki montu ve kazağı yanan Uslu, hafif yaralandı.



İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde koltukta oturan Uslu'nun, cebindeki elektronik sigaranın patlamasının ardından yere düşmesi, yanındaki iki kişinin panikle dışarı çıkması yer alıyor.



Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ay önce 280 liraya elektronik sigara aldığını söyledi.



İş yerinde arkadaşlarıyla otururken cebindeki elektronik sigaranın bir anda patladığını belirten Uslu, "Patlamadan sonra montum ve üzerimdeki kazak yandı. Ben de hafif yaralandım. Elektronik sigaranın patlamasından dolayı çok korktuk." diye konuştu.