Elektronik Lisanslama Sınavları'nın Sağladığı Avantajlar

Elektronik Lisanslama Sınavları'nın tanıtım kahvaltısında Wise TV'ye konuşan SPL Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Tuba Ertugay Yıldız, yeni sistem e-LS'nin kime ne fayda sağlayacağı konusunda bilgi verdi.



Mevcut sistemin kağıt ortamında ve yılda sadece 2 defa yapılabildiğini belirten SPL Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Tuba Ertugay Yıldız, "Sermaye piyasamızdaki lisanslama sınavları çok sayıda sınav konusunda sınav olmayı gerektiriyor. Elektronik lisanslama sınavı ise bu sınav yapısını elektronik ortama taşıma amaçlı. Burada adaylarımız kağıt ortamında sınavlara girmek yerine, sene içerisine yayılmış daha esnek şekilde, kendi belirledikleri tarihlerde ve seçtikleri konularda bilgisayarlı ortamda, elektronik lisanslama sınavına girme imkanına kavuşmuş oluyorlar." diyerek bilgi vermeye devam etti.



"e-LS, DAHA ESNEK VE HIZLI BİR SİSTEM"



Elektronik lisanslama sınavına geçiş ile birlikte adayların artık 6 ay sınava girmek için beklemek zorunda kalmadıklarını vurgulayan Yıldız, "Sistemin diğer bir faydası ise bizim piyasamızda her bir lisans konusu çok sayıda sınava girilmesini gerektiriyor. Yani bir lisans için 2 ile 12 arasında değişen sayıda sınav olması gerekiyor. Dolayısıyla adaylarımız o lisansa ait tüm sınav konularına tek seferde aynı hafta sonu 5-6 saat boyunca girmek yerine, 45 dakikalık her bir sınav konusuna ayrı ayrı farklı günlerde girerek daha esnek bir sınav takvimine ulaşmış oluyorlar. Bir diğer önemli avantajı da sınav sonuçları 5 iş günü gibi kısa süreler içerisinde öğrenilebiliyor. e-LS daha esnek, kullanıcılara seçme hakkı veren, sonuçların hızlı alınabildiği, seneye yayılmış bir sistem haline gelmiş oluyor." şeklinde konuştu.