Elektronik Kelepçeli Kadın Çocuğuna Hırsızlık Yaptırdı

Kayseri'de hırsızlık suçundan kaydı bulunan ve elektronik kelepçe takılı bir kadın, girdiği iş yerindeki yazar kasada bulunan paraları 11 yaşındaki oğluna çaldırdı. Hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, Güllük Mahallesi Boyluca Sokak'ta bulunan bir iş yerinde yazar kasa içerisindeki para çekmecesi çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntüleri inceleyen polis, kadın şahsın yaşı küçük çocuk ile birlikte iş yerine girdiğini ve çocuğun yazar kasanın para çekmecesini çıkararak çantaya koyup iş yerinden uzaklaştıklarını tespit etti. Belirlenen eşkal üzerine çalışma yapan ekipler, hırsızlık olayını birçok benzer suçtan kaydı bulunan Z.U. (56) ile 11 yaşındaki oğlu olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonrasında Z.U. yakalanarak gözaltına alınırken, kadında hırsızlık suçundan dolayı elektronik kelepçe takılı olduğu tespit edildi.



ANNE VE OĞLU KAMERADA



Öte yandan Z.U. ile oğlunun markete girişleri, çocuğun yazar kasadaki para çekmecesini alması ve Z.U.'nun içindeki paralarla birlikte çekmeceyi çantasına koyması saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.



Z.U., emniyetteki işlemlerin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.



(Turan Bulut/İHA)