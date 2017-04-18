Elektronik Kelepçeli Annenin Oğluna Hırsızlık Yaptırdığı Iddiası

Hırsızlık suçundan kaydı olan ve ayak bileğinde elektronik kelepçe bulunan kadının, 11 yaşındaki oğluna bir mağazanın kasasından hırsızlık yaptırdığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Merkez Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesinde bir mağazanın kasasındaki paranın çalındığını fark eden görevliler, polise haber verdiler.



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, mağazanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Bir kadının yönlendirdiği çocuğun kasadaki para çekmecesini alıp annesinin elindeki çantaya koyduğunun görüldüğü kayıtlardan yola çıkarak kadının kimliğini tespit eden polis, hırsızlık suçundan sabıkası bulunan Z.U'yu yakaladı. Z.U'nun yakalandığında, ayak bileğinde elektronik kelepçe takılı olduğu öğrenildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



Mağazanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, anne ile oğlu mağazanın önüne geliyor. Mağazayı bir süre gözetleyen ikili, içeri giriyor. Anne, çalışanların bulunmadığı bir anda oğlunu kasaya yönlendiriyor. Etrafına bakınan çocuk kasanın para çekmecesini alıp annesinin elindeki çantaya koyduktan sonra ikili hızla mağazadan uzaklaşıyor.