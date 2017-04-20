Elektronik Izleme Ulusal Konferansı'

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, "Ceza adalet sistemimiz içerisinde kullandığımız teknik ve donanım gelişimi birçok ülke tarafından ilgiyle takip edilmektedir." dedi.



Yıldırım, "Elektronik İzleme Sistemine Geçişte Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Eşleştirilmesi Projesi" kapsamında Çeşme ilçesinde bir otelde düzenlenen "Elektronik İzleme Ulusal Konferansı"nda, suçun yarattığı etki ve sonuçların getirdiği sorunlarla mücadelenin suç ve ceza politikalarının temelini oluşturduğunu söyledi.



Hizmet verdikleri her alanda yenilikçi bir politika benimsediklerine işaret eden Yıldırım, Adalet Bakanlığının sistemin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi adına da çalışmalar yaptığını vurguladı.



Fiziksel altyapının geliştirilmesi ve nitelikli personelin görevlendirilmesinin önemine değinen Yıldırım, şöyle konuştu:



"Şimdiye kadar denetimli serbestlik sistemiyle elektronik izleme takip ve yöntemlerinin kullanılmaya başlanması gibi daha pek çok konuda ciddi adımlar atıldı. Ceza adalet sistemimiz içerisinde kullandığımız teknik ve donanım gelişimi birçok ülke tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Sistemin ülkemizde kurulmasından bugüne ABD, Fransa, İngiltere, Portekiz, İran gibi toplam 21 ülke bu merkezi ziyaret etmiş ve sistem hakkında bilgi almıştır. Birçok ülkeye bu konuda danışmanlık yapmak, yol göstermek bizleri ayrıca mutlu etmekte, gururlandırmaktadır."



İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru ise denetimli serbestlik hizmetlerinin Türkiye'de yaklaşık 12 yıllık bir geçmişi olsa da kısa sürede çok yol alarak devasa iş yüküyle başa çıktığını dile getirdi.



Konuşmaların ardından konuyla ilgili uzmanlar sunum yaptı.



Konferansa, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, çeşitli illerde görev yapan hakim, savcı ve cezaevi müdürleri katıldı.