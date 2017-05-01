Elektronik Cihaz Yasağına Havelsan Çözüm Üretecek

Havelsan Genel Müdürü Atalay, "ABD ve İngiltere tarafından getirilen elektronik cihaz yasağının ardından, Havelsan ve THY Teknik, kabin içi eğlence sistemleri ile ilgili kapasite ve yetenek artırımı için çalışmalara başladı" dedi.

Elektronik Cihaz Yasağına Havelsan Çözüm Üretecek

Havelsan Genel Müdürü Atalay, "ABD ve İngiltere tarafından getirilen elektronik cihaz yasağının ardından, Havelsan ve THY Teknik, kabin içi eğlence sistemleri ile ilgili kapasite ve yetenek artırımı için çalışmalara başladı" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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