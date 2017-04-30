Elektronik Atıklar Ödüle Dönüşüyor

Körfez Belediyesi'nin okullararası başlattığı 'Elektronik Atık Toplama Yarışması' devam ediyor.



Elektronik atıkların doğaya zarar vermemesi için çeşitli çalışmalar yapan Körfez Belediyesi, "Elektronik atık çöp değildir" sloganı ile ilçede bulunan okullar arasında yarışma başlatmıştı. Proje ile öğrenciler, elektronik atıkları toplayarak hem çevre bilincini geliştiriyor hem de geri dönüşüme katkı sağlamış oluyor. Körfez'de ilk ve ortaokullar arasında düzenlenen yarışma 15 Mayıs'ta sona erecek. Sonuçlar ise 18 Mayıs'ta açıklanacak. Birinci okula 2 bin TL, ikinci okula bin 500 TL, üçüncü okula da 750 TL ödül verilecek. Ayrıca her 150 kilogram elektronik atığa 1 koli A4 kağıt verilecek. - KOCAELİ