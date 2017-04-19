Elektrikte Serbest Tüketiciler İndirimini Bağışlayabilecek

Limak Uludağ Elektrik, Türkiye Sakatlar Derneği ile yaptığı protokol ile serbest tüketici kapsamındaki abonelerine diledikleri takdirde hak kazanılan indirim tutarının bir kısmını veya tamamını derneğe bağışlama imkanı sağladı. Şirket tarafından da ayrıca serbest tüketicinin derneğe bağışladığı tutar kadar ilave bağışta bulunulacak.



Şirketten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu protokol Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac ve Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü Boyraz arasında imzalandı.



Protokol ile aylık 82 lira ve üzeri elektrik faturası ödeyen serbest tüketicilerin diledikleri takdirde bir yandan indirimli elektrik kullanırken, bir yandan da Türkiye Sakatlar Derneği'ne yardımda bulunabilecek.



Aytac, "İndirimini Bağışla" kampanyası kapsamında amaçlarının, müşterileriyle birlikte bir sosyal sorumluluk projesine imza atmak olduğunu ifade etti.



Serbest tüketici olan müşterilerin indirim hakkına sahip olduğunu anımsatan Aytac, "Bu hakka sahip tüketiciler, bu indirimin bir kısmını veya tamamını derneğe bağışlayabilecekler, şirketimiz de müşterilerimizin bağışladığı indirim yüzdesi kadar Türkiye Sakatlar Derneği'ne ilave bağış yapacak. Bu bağışlar ile başta tekerlekli sandalye, akülü araçlar gibi birçok ihtiyaç, sahipleriyle buluşacaktır. Türkiye'nin her şehrindeki tüketiciler kampanyaya destek verebilirler. Ayrıca, dernek üyelerine istihdam sağlayıp, gelir elde etmelerini sağlayacak bir projeyi de yakın zamanda hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu konudaki eğitim faaliyetleri ve saha çalışmalarımız başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.



"Sonraki adım engellilerin istihdamı"



Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz da Türkiye'de 5 milyona yakın engelli vatandaşın bulunduğunu ve bunun da yaklaşık olarak nüfusun yüzde 6'sına denk geldiğini kaydetti.



Erişilebilirlik, eğitim, çalışma hayatı ve sağlığın Türkiye'de engellilerin en çok zorlandıkları, sıkıntıya düştükleri alanlar olarak öne çıktığına işaret eden Boyraz, "İmzaladığımız protokolün diğer kurum ve şirketlere örnek olmasını temenni ediyorum. Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek noktasında zorluklar yaşandığı aşikardır. Limak Uludağ Elektrik bu protokol ile 3 milyona yakın müşterisine bizim sesimizi duyurma imkanı sağlarken 3 milyon vatandaşımıza da dayanışma kapısını açmış oldu. Kültürümüzde ihtiyaç sahibine yardımcı olmak, el uzatmak vardır. Biz dernek olarak destek talebinde bulunan engelli vatandaşlarımız ile yardım eli uzatmak isteyen güzel yürekli halkımızı buluşturmaya aracılık yapmak için yola çıktık. Burada yaptığımız protokolün ilk aşaması maddi yardımlardan meydana gelmekte olup bir sonraki adım ise engelli vatandaşlarımızın istihdamına yönelik olacaktır." ifadelerini kullandı.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, serbest tüketici limitini 1 Ocak 2017 itibarıyla yıllık elektrik tüketimi iki bin 400 kilovatsaat olarak belirledi. Bu çerçevede, aylık elektrik faturası 82 lira ve üzerinde olan müşteriler serbest tüketici kapsamına girerken, kendi elektrik tedarikçisini seçebiliyor.